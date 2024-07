Colombia, ambasciata e consolato salutano il giorno dell’indipendenza con le luci alla Porta San Niccolò

Ambasciata e Consolato della Colombia in festa. In occasione dell’anniversario dell’indipendenza della Colombia e per i 160 anni delle relazioni diplomatiche sono state realizzate alcune iniziative a stretto rapporto col territorio fiorentino. Su tutte l’accensione delle luci della Porta San Niccolò con i colori della bandiera colombiana blu, giallo e rosso. Evento in collaborazione col Comune di Firenze e che ha visto la presenza di numerose personalità del mondo istituzionale e politico per una ricorrenza di grande valore.