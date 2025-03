Collabora Vicchio, cittadini e amministrazione insieme per la cura dei beni comuni

Vicchio (Firenze), 7 marzo 2025 - Collabora Vicchio è un percorso promosso dal Comune di Vicchio per coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni nella cura e gestione condivisa dei beni comuni. Attraverso attività di ascolto e incontri laboratoriali, il progetto mira a costruire un nuovo Regolamento dei Beni Comuni che favorisca la collaborazione attiva tra amministrazione e comunità locale. Rappresenta dunque un’importante opportunità per rafforzare il senso di appartenenza, migliorare gli spazi pubblici e contrastare fenomeni di degrado, valorizzando l’impegno civico di cittadini e cittadine vicchiesi. Prendersi cura del bene comune, come spazi pubblici e aree verdi, ad esempio, ma non solo, è dunque possibile e diventa concreto attraverso questo progetto. Ed è una buona pratica diffusa, con singoli cittadini o gruppi informali, associazioni di volontariato, realtà private, che s’impegnano per mantenere o restituire decoro, riqualificare, valorizzare, tutelare. “Collabora Vicchio” nasce proprio per raggiungere questoimportante obiettivo. Promosso dal Comune e realizzato grazie al finanziamento dell’Autorità Regionale della Partecipazione con il supporto metodologico di Sociolab, il progetto prende il via con un percorso partecipativo per redigere il nuovo ‘Regolamento dei Beni Comuni’. con il contributo di tutti i partecipanti Vicchio si darà regole, criteri e strumenti per prendersi cura del patrimonio comune. Numerosi sono i Comuni, piccoli o grandi, che hanno adottato i “Patti di Collaborazione”: “I beni comuni sono di tutti e tutti possiamo occuparcene, prendercene cura - sottolinea il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri -. Questi sono strumenti concreti che già in molti comuni italiani permettono a cittadinanza e amministrazione di prendersi cura insieme di piazze, parchi, giardini, strade, sentieri, spazi culturali e risorse naturali”. “‘Collabora Vicchio’ è partecipazione, sussidiarietà, amministrazione condivisa, cittadinanza attiva. Un'opportunità - conclude il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri - per rafforzare il senso di appartenenza, migliorare gli spazi pubblici e contrastare fenomeni di degrado, valorizzando l’impegno civico di cittadine e cittadini vicchiesi”. Il primo incontro del percorso partecipativo è fissato per lunedì 10 marzo alle ore 21 nei locali della biblioteca comunale.