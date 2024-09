Cna, Pagliarani nuovo presidente: "Ci aspettano grandi sfide"

Cna, Paolo Pagliarani è il nuovo presidente di Scandicci e Lastra a Signa. Pagliarani, scandiccese, 56 anni, fa parte del sistema Cna da circa un trentennio e attualmente ricopre anche le cariche di presidente nazionale dell’Unione impianti e di presidente termoidraulici sia di Firenze che della Toscana. L’imprenditore artigiano Succede a Simone Balducci, rappresentante del comparto pelletteria, che è stato eletto Presidente dell’Unione Federmoda di Cna Firenze. L’associazione di categoria sul territorio ha due sedi e oltre 600 imprese associate; seconda solo a Firenze per importanza nell’area metropolitana.

"Sono orgoglioso e contento di poter rappresentare Cna anche sul territorio in cui sono nato, risiedo e ha sede la mia impresa – dichiara Pagliarani che ha ricevuto le congratulazioni del presidente provinciale, Giacomo Cioni – purtroppo ci aspettano i grandi problemi del settore moda che, per essere risolti, necessitano di interventi non tanto del livello locale, quanto di quello politico centrale. Siamo ovviamente propositivi e ci impegneremo al massimo, fornendo le migliori risposte, sia per questo comparto che per il sistema economico-produttivo nel suo complesso. Raccolgo il testimone di Simone Balducci, che ringrazio, impegnandomi a continuare il suo lavoro. Sono certo che, grazie alla collaborazione attiva del gruppo dirigente e del personale di Cna Scandicci Lastra a Signa, si potranno promuovere le istanze imprenditoriali e sociali provenienti dal territorio, per un futuro positivo".