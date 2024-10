Clic day trasporto studenti. In un’ora 500 domande

Cinquecento domande in meno di un’ora: un avvio sprint per il bonusback del Tpl studenti, concreto aiuto alle famiglie degli studenti residente nei Comuni della Città Metropolitana, ad esclusione di Firenze (dove è attiva un’altra promozione). Quest’anno, il rimborso alle famiglie che hanno sottoscritto un abbonamento ai mezzi pubblici per i loro figli è salito al 60%, il 20% per cento in più rispetto a quanto previsto nell’anno scolastico 2023-2024. Ma i fondi non sono illimitati e pertanto, sin dalla comparsa del “pulsante” sul sito della Città Metropolitana, molti cittadini si sono dedicati alla compilazione del modulo in una sorta di “click day”.

Qualche piccolo ingorgo ha rallentato la pagina, ma alla fine tutto ok. Per compilare le domande (necessari Spid o Carta Identità elettronica e un conto corrente bancario intestato al richiedente, oltre ai dati dello studente abbonato e l’abbonamento annuale sottoscritto dopo il 1 agosto) c’è tempo fino alla fine di novembre, risorse permettendo. Il “cashback” è annunciato per dicembre. Gli abbonamenti per i quali è possibile chiedere il rimborso: autobus Urbani/ Extraurbani annuali (10 mesi/12 mesi) acquistati nell’anno 2024; autobus Urbani/ Extraurbani trimestrali acquistati dal 1° agosto 2024; Pegaso annuale acquistato nell’anno 2024; Abbonamenti Trenitalia annuali acquistati nell’anno 2024.

Combinazioni di titoli per i quali è possibile chiedere il rimborso: abbonamento autobus Extraurbano annuale + abbonamento autobus Urbano annuale; abbonamento autobus Extraurbano trimestrale + abbonamento autobus Urbano trimestrale.

Nel caso delle combinazioni di titoli, dovrà essere fatta un’unica compilazione nella quale allegare le ricevute di entrambi gli abbonamenti in un unico file, inserendo nell’importo dell’abbonamento la somma dei due importi e nel codice seriale abbonamento i codici di entrambi gli abbonamenti separati da un trattino. Sono esclusi gli abbonamenti mensili o altri titoli di viaggio. Per eventuali richieste di assistenza nella compilazione sarà possibile scrivere al seguente indirizzo: [email protected] o al numero: 055.2760094 (da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30).