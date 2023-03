Classe 1 A Scuola Florence Bilingual School-Firenze

Esiste una logica delle passioni? Le passioni sono un forte desiderio e aiutano a riconoscere noi stessi, rendendoci unici. Per la psicologia, la passione è un affetto istintivo causato dalle cose che ci circondano, che siano esse persone, animali o cose, e determinano un miglioramento o addirittura un peggioramento del proprio stato fisico e mentale. Dalla definizione, sembra che le passioni seguano una logica, e questa si può dividere in tre stadi. Il primo è l’accettazione, che si sviluppa quando una passione non è ancora del tutto riconosciuta o accettata.

Riguardo questo, lo psicologo James Hillman, facendo riferimento alla teoria dell’uomo e della ghianda, dice che ogni ghianda può diventare una quercia, ma non tutte le ghiande ci riusciranno. Il secondo è la consapevolezza, ovvero l’insieme di scelte e considerazioni che determinano la passione, così da renderla idea principale e propositiva per la vita stessa; sarà poi dopo aver preso in considerazione le idee che bisognerà metterle in pratica, ovvero crederci: è solo credendoci che si potranno raggiungere gli obiettivi prefissati. Come una passione caratterizza gli animi delle persone? Una passione può rendere più umani rispetto a prima, oppure no?

Quello che è quasi certo è che una passione caratterizza le persone, spronandole a fare qualcosa nel modo più completo, preciso e ostinato, così da costruire un’immagine ben precisa che si vuole mantenere, diffondere e comunicare agli altri. In altre parole, le passioni caratterizzano le persone con prepotenza o moderazione fisica, psicologica e morale, e così possono rendere sensibili al circostante ma anche allontanare dalla realtà vera, costruendo intorno un mondo che purtroppo può essere percepito come l’unico. Questa è l’ossessione, ed è un limite delle passioni.

Quando diventa ossessione? Questo accade nel momento in cui proprio non si riesce a distaccarsi dalla passione che ormai si impone su tutto, compresa la realtà in cui ci si muove, occupando il tempo necessario persino per vivere le proprie vite; è qui che diventa un male. Quando la passione viene praticata continuamente, quando comincia a prendere il tempo delle altre attività e delle altre idee che ci fanno compagnia durante le giornate, può essere nociva e può caratterizzarci in negativo. Per questo, le passioni devono sempre essere percepite con consapevolezza e saggezza, perché purtroppo anche le cose più brutte o scomode iniziano sempre con i buoni propositi e le più grandi intenzioni.