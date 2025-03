"Cittadini preoccupati. Bisogna ascoltarli"

"Continueremo a batterci affinché le preoccupazioni espresse dai cittadini e dai volontari vengano ascoltate e considerate. La salute e la sicurezza della nostra comunità devono rimanere una priorità e ogni cambiamento deve essere esaminato con attenzione, per garantire che il servizio sanitario non venga indebolito ma, al contrario, rafforzato". È quanto affermano i membri del gruppo consiliare "Per il Cambiamento" di Greve in Chianti, Roberto Abate e Vito Andrea Cuscito dopo che la Regione ha scelto di andare avanti con la razionalizzazione del 118. Una scelta contestata dalle opposizioni di Greve, con Per il Cambiamento c’era anche Immagina Greve, che hanno raccolto 2mila firme. Ma che non hanno sortito effetto.

