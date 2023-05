Città viola, tra monumenti e negozi Maxischermi aspettando il Franchi

di Iacopo Nathan

Due finali. E Firenze è pronta a tingersi di viola. Si aspetta sperando che effettivamente venga aperto lo stadio Franchi. E, in alternativa – se il tempo non farà scherzi – si potrà trepidare condividendo fede calcistica e patimenti davanti ai maxischermi allestiti in vari luoghi.

Insomma è davvero Febbre a 90’, per dirla con il titolo del libro di Nick Hornby, per la prima finale della Fiorentina della stagione, quella di domani sera contro l’Inter in Coppa Italia. Dopo nove lunghi anni di attesa la città è pronta a rivivere una serata di emozione pura, sostenendo la squadra viola per un successo che manca ormai da 22 anni e che tutta la città aspetta con l’eccitazione tipica di chi non vede l’ora di una rivincita tanto attesa.

In 26mila saranno sulle gradinate dello stadio Olimpico di Roma per seguire dal vivo la sfida contro i nerazzurri, ma in città non mancheranno punti dove vedere insieme la sfida. Con il tifo collettivo ha un altro sapore. Saranno otto i maxischermi che verranno montati in vari luoghi della città, per abbracciare tutti i tifosi che vogliono radunarsi. I luoghi simbolo dell’Estate fiorentina, dove di solito i fiorentini si ritrovano per seguire le sfide della nazionale, come per l’Europeo del 2021, si tingeranno di viola.

Partendo dal parco dell’Anconella, passando poi per l’Habana 500, il Fiorino sull’Arno, la Toraia, Le Murate, Light di Campo di Marte, l’Off Bar alla Fortezza e l’Ultravox alle Cascine.

I luoghi dell’Estate fiorentina si stanno già preparando all’invasione dei tifosi. "Sappiamo quanto Firenze tenga a queste sfide – spiega Alessandro Bellucci, de Le Nozze di Figaro, tra gli organizzatori dell’Ultravox – Per questo abbiamo deciso di installare un maxischermo di ultima generazione, dove trasmetteremo entrambe le finali della Fiorentina con la migliore qualità possibile. Lo spazio non ci manca, come testimoniano i precedenti con le gare dell’Italia. Non vediamo l’ora di abbracciare i tifosi della Fiorentina che verranno a vedere qui le partite".

Anche il Comune ha deciso di dare un tocco di viola ai monumenti della città: domani Porta Romana, Porta San Gallo, Porta al Prato, Porta San Frediano e Porta alla Croce saranno illuminate con il colore della squadra gigliata.

Lo storico Mercato centrale di San Lorenzo si veste di viola: da oggi fino a sabato drappi e bandiere gigliate saranno esposte lungo i corridoi del mercato e all’interno delle botteghe. "La Fiorentina è uno dei simboli di Firenze nel mondo e noi oltre a essere tifosi siamo fiorentini", ha detto Massimo Manetti, presidente del Consorzio dello storico Mercato centrale. Anche Confesercenti Firenze e il coordinamento dei centri commerciali naturali hanno promosso l’iniziativa di poter far allestire le vetrine dei negozi con qualcosa di viola per incitare gli undici per il match di domani. "Il coordinamento dei centri commerciali naturali è felice di contribuire a questa importante iniziativa insieme a tutti gli altri commercianti di Confesercenti – ha spiegato Lucilla Cracolici, responsabile del Ccoordinamento dei centri commerciali naturali – Questa volta le strade si coloreranno di viola per essere vicini alla Fiorentina".

Diversa la situazione per la finale di Conference League, dove i biglietti a disposizione dei tifosi viola saranno solo 5mila. ieri tutti i gruppi consiliari, durante l’assemblea cittadina, hanno approvato all’unanimità la mozione per l’apertura dello stadio Franchi, organizzando in concomitanza una raccolta fondi per aiutare le vittime dell’alluvione dell’Alto Mugello. La palla adesso passa alla Fiorentina, che nei prossimi giorni deciderà il da farsi, anche se l’ipotesi stadio sembra percorribile. Solo i prossimi giorni, e l’avvicinamento alla sfida contro gli Hammers, però, delineeranno il programma completo.