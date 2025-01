’Città delle donne’. Il nuovo regolamento libero da discriminazioni

Scandicci ‘città delle donne’. Con voto bipartisan (favorevoli la maggioranza e FdI, astenuta Scandicci civica), il consiglio comunale ha approvato l’adozione del regolamento ‘Le Città delle Donne, Stati Generali delle Donne’, quale dichiarazione di intenti per la diffusione di una cultura di politiche delle risorse umane inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi. Sarà l’assessora Federica Pacini a dare corpo all’iniziativa.

Il progetto di sensibilizzazione comporta alcune azioni per sensibilizzare istituzioni e cittadini a intervenire attivamente nella ricerca di soluzioni per risolvere lo squilibrio determinato della disoccupazione femminile, favorire l’integrazione delle donne, aumentare e sostenere la presenza femminile in tutte le sfere della società.

In più tra gli obiettivi la costruzione di politiche efficaci di contrasto alla violenza maschile sulle donne; la diffusione a tutti i livelli la medicina di genere; il creare le condizioni per attivare sul territorio cittadino Case di accoglienza per donne e bambini/e, Centri AntiViolenza e Case Rifugio, in collaborazione con le Associazioni, per offrire gratuitamente un servizio per la prevenzione, il sostegno e il supporto delle donne vittime di violenza e dei/delle loro figli/e, "Sportelli delle pari opportunità" quale punto di Informazione - Orientamento per tutte le donne e la comunità LGBTQI.