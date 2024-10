Città dei lettori. Ultimo incontro in Fornace Agresti

L’ultimo appuntamento de "La Città dei lettori" si svolgerà oggi alle 16,30 a Impruneta, nella Fornace Agresti (via delle Fornaci 2). La manifestazione itinerante che ha attraversato la Toscana con incontri dedicati alla letteratura e ai suoi protagonisti, arriva a conclusione in un luogo suggestivo e ricco di storia come l’antica Fornace risalente agli inizi del XVIII secolo. Al suo interno, oltre ad attrezzi, stampi e modelli legati alla tradizione della lavorazione del cotto, attualmente ospita le ceramiche rinascimentali frutto di un importante ritrovamento sul territorio. Questo pomeriggio Angelica Degasperi terrà un approfondimento proprio sull’"Archeologia della produzione nel paese del cotto" dialogando con il pubblico tra storia e tradizione locale. Alle 17,30 Eugenio Nocciolini e Edoardo Orlandi ripercorreranno, dopo il successo del podcast omonimo, la vicenda del "Mostro di Firenze" come trascritta nelle loro pagine di "Nessuno. Voci nella storia del mostro di Firenze" (edizioni Giunti). Saranno guidati da Gabriele Ametrano, direttore della Città dei Lettori. Al termine, ci sarà una degustazione di prodotti locali a cura dell’Azienda agricola Lanciola.

M.P.