Città dei lettori ultimo atto Biografia o giallo, che show

di Barbara Berti

L’omaggio di Ginevra Di Marco e Gaia Nanni a Rosa Balistreri chiude la sesta edizione de "La città dei lettori". Oggi a Villa Bardini si conclude la tappa fiorentina del progetto culturale promosso da Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon Aps con la direzione di Gabriele Ametrano. Il clou alle 19,30 sul belvedere con la presentazione di "La mia casa è un’isola. La vita e la musica di Rosa Balistreri" (Giunti), racconto della cantautrice e cantastorie riconosciuta come una delle voci più intense e interessanti della canzone popolare italiana, oltre che una delle figure femminili più forti, sorprendenti e inesplorate del Novecento. L’autrice, Stefania Aphel Barzini, introdurrà il suo lavoro al pubblico in dialogo col giornalista Raffaele Palumbo, accompagnata dalla voce di Ginevra Di Marco, dalla musica di Francesco Magnelli (al piano e magnellophoni) e Roberto Benvenuti (alla fisarmonica) e dalle letture dell’attrice Gaia Nanni. Ma la giornata conclusiva è ricca di ospiti e di interessanti presentazioni. Come nel caso dell’ultimo giallo del giornalista de La Nazione Gigi Paoli dal titolo "La voce del buio" (Giunti Editore). Il libro, che nei primi due giorni di pubblicazione è subito entrato al top delle classifica delle vendite, unisce tratti del thriller, dell’horror, del paranormal romance e del noir. Ambientato in una provincia di montagna, in Trentino, racconta di anziani che scompaiono da una casa di riposo. E, a fare luce sul caso viene chiamato il professor Piero Montecchi, docente universitario di neuroscienze forensi e membro del Cicap, l’ente che controlla le affermazioni sul paranormale. La presentazione è in programma alle 17,30: insieme all’autore ci sarà Emanuele Fiorilli, mentre Silvio Barbiero leggerà alcuni passi della storia. Spazio anche all’altro personaggio di Gigi Paoli, il reporter Carlo Alberto Marchi: alle 17,20 sempre sul belvedere della villa è in programma la presentazione del Premio Artusino, dedicato alla letteratura giallo-noir, vinto quest’anno proprio da Paoli con "Diritto di sangue" (Giunti).

Tra gli ospiti della giornata, da segnalare il professore e autore Carlo Vecce che nel salone della villa (ore 15) terrà una lectio sugli studi raccolti ne "Il sorriso di Caterina" (Giunti) – che hanno portato alla luce sorprendenti dettagli sulla vita e le origini di Caterina, madre del grande scienziato Leonardo da Vinci.