Cisterna si ribalta e sversa gasolio. Strada chiusa sul passo della Futa

Paura per l’eventualità di un danno ambientale ieri pomeriggio sulla Statale 65 della Futa. Intorno alle 14, infatti, poco dopo il passo in direzione Traversa, nel territorio di Firenzuola, il rimorchio di un autotreno cisterna che trasportava 18mila litri di gasolio si è ribaltato, danneggiandosi e facendo fuoriuscire parte del pericoloso contenuto che è finito prima sulla sede stradale e poi anche nel vicino fiume Santerno. Fortunatamente il conducente non è rimasto ferito, ma sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, e i Carabinieri. I pompieri hanno cercato di contenere l’entità dello sversamento, affiancati poi dal personale del nucleo Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico e dall’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest. Per valutare la portata del potenziale danno ambientale, è stato fatto intervenire anche il personale Arpat; mentre sul posto era nel frattempo arrivato anche quello Anas per la pulizia della sede stradale. I carabinieri hanno fatto sapere che l’intervento è stato complesso, prima con il travaso del liquido in altre cisterne, poi con la rimozione dei mezzi, e infine con la pulizia della strada in vista della riapertura della vibilità. Il transito dei veicoli dovrebbe tornare regolare oggi a fine mattinata.

Nicola Di Renzone