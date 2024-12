Circolo della Vela Marciana Marina. Morto lo storico presidente Canovai. Fiorentino di nascita, elbano per scelta

È morto a 93 anni compiuti il mese scorso, Piero Canovai, fiorentino di nascita, storico presidente del Circolo della Vela di Marciana Marina, all’isola d’Elba, dove viveva da più di 40 anni. "Un passaggio doloroso, purtroppo atteso, di una figura storica, che aveva trasformato il Circolo fondato con altri in quei momenti “eroici” della nautica, in un centro di eccellenza per i velisti di tutto il mondo - si ricorda nella pagina web del Circolo, che ne pubblica anche la foto - Si faceva in quattro anche per il paese". Il funerale di Piero Canovai sarà celebrato domani mattina alle 10 nella chiesa di Santa Chiara a Marciana Marina. Poi verrà tumulato a Prato nella cappella di famiglia.