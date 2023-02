Cinque sentieri ad andamento lento Il Cai mette giù la nuova segnaletica

di Lisa Ciardi

Cinque nuovi sentieri per scoprire Lastra a Signa camminando. Sono stati tracciati grazie alla collaborazione fra il Cai e l’amministrazione comunale. Il progetto, partito alcuni mesi fa, ha l’obiettivo di creare una rete escursionistica adeguatamente segnalata, per promuovere un turismo sostenibile. Il tutto sulla base di percorsi già esistenti, individuati negli strumenti urbanistici del Comune e georeferenziati. "La rete dei sentieri di Lastra a Signa", questo il nome dell’iniziativa, è promossa dal Comune insieme al Club Alpino Italiano (sezione di Firenze) e comprende i seguenti sentieri: 741 Anello di Lecceto, 743 Anello di San Romolo, 742 Anello di Villa Caruso, 744 Anello tra Malmantile e la Pesa e il sentiero 745 Anello della Guerrina. "Vogliamo favorire un turismo lento che permetta di apprezzare e conoscere le bellezze del territorio – ha spiegato il sindaco Angela Bagni –. La prevenzione e i corretti stili di vita sono sempre stati al centro del mio programma amministrativo e con questa iniziativa proseguiamo il lavoro già intrapreso sulla salute e sull’importanza di una vita sana e attiva". "Il progetto promosso insieme al Cai ci ha consentito di mettere a sistema una serie di percorsi già disponibili – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente Annamaria Di Giovanni –. Ringraziamo il Cai che, con grande professionalità e competenza, ci ha fornito gli strumenti per completare e definire il progetto, grazie anche alla collaborazione di tante associazioni e realtà locali che hanno contribuito alla segnatura dei sentieri".

"Questa iniziativa – ha sottolineato il coordinatore Cai del progetto Giuseppe Ciabatti - conferma la sensibilità del Comune di Lastra a Signa per l’ambiente. Siamo convinti che questo attiverà una rinnovata consapevolezza per il turismo sostenibile fra i cittadini". I sentieri saranno inseriti nel futuro catasto della Ret (Rete escursionistica della Toscana), nel catasto nazionale di sentieri (Infomont) e trasposti su cartografia per la realizzazione di carte per la promozione turistico-ricettiva. Il progetto sarà presentato anche in un’iniziativa pubblica il prossimo 16 febbraio (ore 21) nella sala consiliare del Comune, alla presenza del sindaco Bagni, dell’assessore Di Giovanni, del presidente della sezione Cai di Firenze Luigi Bardelli e del coordinatore del progetto Ciabatti.