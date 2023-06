Cinquanta eventi d’estate Sono ’Le Piazze dei Libri’

Ben 12 librerie, 11 piazze, tutti i quartieri di Firenze coinvolti e oltre 50 eventi dal 27 giugno al 2 luglio: Piazze dei Libri, progetto di Confartigianato Firenze finanziato dal Comune di Firenze, quest’anno è un festival all’insegna della cultura diffusa. "Tutte le librerie disseminate nei quartieri della città, ogni giorno, portano valore e sono un punto di riferimento per la comunità indispensabile. Per questo, Piazze dei Libri va nella direzione giusta: dare visibilità e dignità alle piazze e ai luoghi di cultura di tutti i quartieri. Questo è fare cultura, che non può essere solo nel centro ma appunto deve essere diffusa". A dirlo Elisa Lippi, presidente della categoria librerie indipendenti di Confartigianato Firenze.

"Confartigianato Firenze si conferma una realtà che promuove la cultura in città – aggiunge il presidente Alessandro Vittorio Sorani – perché fin da subito abbiamo colto e valorizzato il legame che c’è tra la cultura, la conoscenza e la ricerca dell’autenticità che si ritrova solo nell’artigianato". Si parte il 27 giugno con gli eventi a cura di Feltrinelli in piazza della Repubblica. Alle ore 19 Selene Piromallo e Ribes Halley con Che cosa c’è di male a leggere d’amore? e alle 21 Cercasi amore a lieto fine con Sara Menichetti. In piazza Santa Maria Novella, a cura del Gabinetto Vieusseux, alle ore 19 con Tommaso Giartosio Tutto quello che non abbiamo visto: un viaggio in Eritrea. In via de Cerretani, invece, appuntamenti dalle 19 alle 21 a cura di Libraccio.

Se al parco dell’Anconella la selezione è affidata alla libreria La Gioberti (ore 19-21), in piazza Dalmazia la libreria Florida alle 19 propone Storie Straordinarie, incontro con Simone Frasca. Il programma completo è consultabile sul sito Confartigianato Firenze. Al Festival hanno aderito Feltrinelli, Libraccio, Alfani, Farollo e Falpalà, Florida, Gioberti, La Gioberti, Jane e Edward, Leggermente, Malaparte, Niccolini, Salvemini. Le piazze interessate saranno: piazza Repubblica, piazza Santa Maria Novella, via Cerretani, piazzetta Bongo, piazza delle Cure, Parco dell’Anconella, piazza Elia Dalla Costa, Parco Villa Strozzi al Boschetto, piazza dell’Isolotto, piazza Dalmazia e piazza della Vittoria.

Rossella Conte