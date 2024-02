Cinofili senza campo d’addestramento. Le Pubbliche insieme per il ripristino

Le Pubbliche assistenze a sostegno... della Pubblica Assistenza. L’associazione di volontariato campigiana ha riportato danni ingenti a causa dell’alluvione di novembre, compresa l’area attigua alla sede di via Orly dove di solito si svolgono le operazioni di addestramento dei cani che fanno parte del gruppo cinofilo. Così, nei giorni scorsi, le Pubbliche Assistenze della Anpas zona fiorentina si sono ritrovate a Campi per aiutare a ripristinarla. Sono otto le unità cinofile operative, una ventina le persone coinvolte: questi i numeri del gruppo cinofilo della Pubblica, uno dei due attivi nella provincia di Firenze (l’altro è a Barberino del Mugello). Svariate le razze, dal meticcio al cane di razza, e un impegno costante, necessario, si è visto in occasione dell’alluvione di novembre. Adesso, però, l’area ancora, piena di fango, ha bisogno di uno sforzo importante per essere rimessa in sesto dopo l’alluvione e il maltempo degli ultimi giorni. Ce lo ha confermato la responsabile del gruppo, oltre che della Protezione civile della Pubblica, Sandra Maccianti: "Attualmente utilizziamo due strutture provvisorie e prima dell’estate probabilmente non sarà possibile tornare qui. C’è ancora tanto da fare, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti".