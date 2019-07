Firenze, 29 luglio 2019 - Diciotto cinghiali catturati in pochi giorni in zone urbanizzate di Firenze, dal 2017 quasi 400 esemplari finiti nelle trappole della polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze.

Non è sbagliato parlare di vera e propria emergenza anche perché si tratta di presenze pericolose: i cinghiali si spingono sempre più vicini alle case e alle strade e rappresentano un grande pericolo. Basti pensare che una dozzina di esemplari fra quelli catturati di recente erano a Careggi, sopra le cappelle del commiato e poi, passando da medicina sportiva, fino a San Luca. Gli altri sono stati catturati nei dintorni del Piazzale e al Salviatino.

Le trappole della Provinciale sono gabbie di 5 metri per 3, alte un metro e mezzo, con dentro un'esca che può essere mais, pane secco o croccantini per cani. Una volta dentro, a volte anche in quattro o cinque animali per volta, il meccanismo si chiude. Gli esemplari catturati vengono poi dati in consegna alla Regione.

"E' un'attività che richiede un grande dispendio di energie - spiega il comandante Roberto Galeotti - e anche un certo impiego di personale per montare le gabbie. Che poi vanno spostate, perché i cinghiali sono animali molto intelligenti e quando si sono abituati non cadono più nel tranello. Si tratta di un lavoro importante e delicato, anche perché nelle zone urbanizzate è più difficile fare ricorso alle armi da sparo. Le trappole, circa una dozzina, restano attive e le catture andranno avanti anche in futuro".