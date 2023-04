Cinesi nel mirino dei rapinatori Aggrediti sottocasa per gli incassi

Un’altra rapina ai danni di cittadini di nazionalità cinese. L’ultima si è verificata nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. Vittima, un giovane 28ennne, che intorno alle una, stava parcheggiando la propria auto all’altezza del cancelletto davanti la sua ’abitazione quando è stato avvicinato e aggredito a scopo di rapina. Nella circostanza, il 28enne veniva improvvisamente raggiunto alle spalle da due soggetti incappucciati, uno dei quali era armato di coltello.

Ha provato a scappare ma è stato inseguito e subito raggiunto dai due malfattori, che sono riusciti a scaraventarlo a terra e immobilizzarlo. Quindi gli hanno preso tutto ciò che aveva adosso, ovvero circa 1.800 euro in contanti che teneva in una tasca del giubbotto. Poi l’hanno mollato e si sono dati alla fuga a bordo di un’utilitaria di colore scuro.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, i malviventi indossavano abiti scuri con cappuccio e parlavano italiano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Signa che stanno portando avanti le indagini del caso.

Le ultime due rapine, con vittime cittadini cinesi, sembrano avere molte analogie, e riaccendono il tema della sicurezza a Campi Bisenzio.

Tra i primi a chiedere a gran voce più attenzione e prevenzione sono stati i candidati a sindaco. Per il centrodestra, Paolo Gandola, sollecitando un intervento urgente del prefetto di Firenze, la convocazione immediata del tavolo provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e dato che "da troppo tempo non si è più liberi di circolare in sicurezza" chiede "di incrementare i controlli sul territorio"."

Il candidato Antonio Montelatici, invece, ricorda che "chi ha governato Campi negli ultimi dieci anni ha sistematicamente negato l’esistenza di un problema in materia di sicurezza" e se sarà eletto "il primo impegno sarà proprio quello di mettere in campo misure per rendere finalmente il nostro comune più sicuro e a misura di cittadino".