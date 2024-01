Cinema d’autore . La 28esima edizione di ’Cinelandia

VALDISIEVE

Torna a Pontassieve Cinelandia, la magia del cinema d’autore. La ventottesima edizione ha già preso il via con alcune novità. Innanzitutto il luogo: la rassegna viene infatti ospitata al rinato Teatro Cinema Italia, il nuovo spazio culturale nel centro di Pontassieve. Altra novità riguarda poi la programmazione che viene arricchita con ulteriori proiezioni pomeridiane, matinée per le scuole e tante altre occasioni di coinvolgimento culturale per tutti i cittadini, ai quali auguriamo di trovare la "bellezza della vita" nelle emozioni del film in programma. "Il cinema – dice l’assessore alle politiche culturali Carlo Boni - è la forma espressiva, ancora oggi, tra le più efficaci per comunicare, emozionare, provocare e raccontare la realtà. Questo ha fatto la rassegna di Cinelandia per quasi trent’anni al Cinema Accademia. Quest’anno è un anno di passaggio per la rassegna, che trova casa nel nuovo Cinema Teatro Italia".Tutto il programma di Cinelandia 2024 è reperibile sul sito web del comune di Pontassieve.

L.B.