Cine-picnic con i grandi classici

Cine-picnic all’aperto, seduti sul prato, o con sedie per godere il fresco della sera: è quanto offre il parco d’arte Pazzagli nei week end fino a metà settembre. Stasera si parte con un film per famiglie: alle 21,30 sarà proiettato "Hercules", classico Disney del 1997. Domani sera invece un capolavoro immortale "Kagemusha, l’ombra del guerriero", girato dal maestro Akira Kurosawa nel 1980: ottima riproduzione del Giappone feudale, con le sue guerre intestine, il film ha vinto la Palma d’oro del Festival di Cannes 1980 ex aequo con "All That Jazz - Lo spettacolo comincia" di Bob Fosse.

Ingresso su prenotazione con un messaggio WhatsApp al 3477335332

L’appuntamento con il grande cinema si ripete fino al 15 Settembre, tutti i sabati, le domeniche ed alcuni venerdì. Inizio della proiezione alle 21,30.