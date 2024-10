Cimiteri comunali. Tutte le variazioni dell’orario d’apertura

Orari di apertura straordinari, in occasione della Commemorazione dei defunti, per i cimiteri comunali di Sesto. Da domani a sabato 2 novembre il Cimitero Maggiore di Quinto, il più grande del territorio, resterà aperto con orario continuato dalle 8 alle 18. Lo stesso orario sarà osservato, ma solo nei giorni 1 e 2 novembre, anche dai cimiteri collinari di Cercina e di Morello. Negli stessi giorni saranno sospesi, per motivi di sicurezza, i lavori di posa in opera, restauro, manutenzione delle sepolture. Dalla prossima domenica a sabato 2 novembre sarà anche vietato l’accesso ai cimiteri a tutti i veicoli privati, anche se muniti di contrassegno invalidi. Per chi avesse difficoltà di movimento però da lunedì 28 ottobre a sabato 2 novembre, con l’esclusione del 1novembre (giornata in cui si registra, ogni anno, il maggior numero di visitatori e di accessi) sarà attivo un servizio navetta all’interno del Cimitero Maggiore con orario 9-12 e 14,30-17.