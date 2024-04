Ciclostorica. Oggi la proiezione del nuovo docufilm

Un’occasione per avvicinare gli sportivi (e non solo) al grande evento della partenza del Tour De France. Questo pomeriggio, alle ore 18.30, nella sala consiliare del Comune di Lastra a Signa, verrà proiettato un filmato a cura di Dimitri Pierattini "Lastra a Signa e la sua Ciclostorica" che propone una serie di spaccati di sport sulle due ruote nel comprensorio metropolitano. Nello stesso spazio è inoltre stata inaugurata ieri la mostra fotografica di ciclismo d’epoca che raccoglie scatti originali selezionati dai soci del club Cupolone Aps in tre anni di ciclostoriche nelle terre del Chianti Colli Fiorentini. Presente anche un focus sulla "pedalata Giallo Rosa" del recente marzo da Lastra a Signa al centro di Firenze. La mostra, organizzata dal Comune di Lastra a Signa e dal G.S. Asd Tre Emme, è curata dal Gruppo Fotografico il Cupolone Aps in collaborazione con la "Ciclostorica La Lastrense".