Greve in Chianti (Firenze), 2 aprile 2021 - Un ciclista 37enne è morto ieri sera, 1 aprile, in un incidente stradale al Passo dei Pecorai. A darne notizia, in una nota, il Comune di Greve in Chianti ( Firenze). Il sindaco Paolo Sottani e la giunta comunale esprimono «profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia per la grave perdita». Al momento sono in corso gli esami e le analisi disposti dalla Medicina legale.

© Riproduzione riservata