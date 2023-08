Ciclabile tra Carraia e Calenzano Al via i lavori della maxi opera

di Sandra Nistri

Sono iniziati i lavori per la creazione della pista ciclabile tra Carraia e il capoluogo di Calenzano. L’intervento rientra fra le opere di compensazione per i disagi dovuti alla realizzazione della terza corsia autostradale sul territorio calenzanese che Autostrade finanzierà per oltre 3milioni e 100mila euro. La nuova pista inizierà in via delle Bartoline, dalla ciclabile del capoluogo, e correrà poi parallela alla Provinciale Sp8 fino alla frazione di Carraia dove terminerà all’altezza di via Buozzi. Per oltrepassare la località La Chiusa, punto particolarmente rischioso, è prevista la realizzazione di una passerella sul torrente Marinella per poi far tornare la pista parallela alla ‘Barberinese’ dopo l’abitato. "I lavori - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Alberto Giusti (in foto) – saranno suddivisi in cinque diversi lotti e dovrebbero avere una durata di un anno. Il primo lotto già partito è quello più ridotto come lunghezza, a partire dalla frazione di Carraia, per la cui ultimazione stimiamo un periodo di due- tre mesi. Sono poi in fase di aggiudicazione i lotti 2 e 3, da Carraia a La Chiusa, che comprendono anche la passerella ciclopedonale. A settembre poi saranno in fase di gara gli ultimi due lotti, il 4 e il 5, da La Chiusa a Calenzano".

In questo periodo, fra l’altro, sono già iniziate le operazioni propedeutiche ai lavori nell’area del capoluogo: "Da alcuni mesi – aggiunge Giusti – è iniziato, nel tratto che partirà dal capoluogo, il deposito delle terre che servono a realizzare il rilevato per far sì che la ciclabile sia alla stessa altezza della strada provinciale. L’inizio dei lavori per la ciclabile, nei tempi che avevamo indicato ai residenti a Carraia in un incontro del luglio scorso, rappresenta una notizia importante per un’opera attesa che consentirà di raggiungere la frazione di Carraia in sicurezza sulle due ruote ma anche di arrivare da Carraia alla stazione di Calenzano".