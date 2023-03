Cibi valdarnesi in Germania

È iniziato il lavoro del nuovo Tavolo permanente per i gemellaggi, organismo di partecipazione per valorizzare e incentivare gli scambi coi Comuni tedeschi Pfungstadt ed Erzhausen. Ne fanno parte cittadini volontari che aiutano il Comune nel progettare occasioni di incontro, condivisione e promozione del territorio anche all’estero. Il tavolo nasce nel 30° anno del gemellaggio con Pfungstadt che sarà celebrato a metà giugno, con la partecipazione a un festival tedesco di uno spazio espositivo con prodotti enogastronomici del Valdarno. A settembre durante il Perdono di Figline, sarà poi ricordata la firma dello storico gemellaggio con una cerimonia pubblica. Il tavolo coinvolgerà anche le scuole e le associazioni, come la scuola di musica Schumann e gli Sbandieratori.