"Ciao Lucio": Valentino Aquilano canta Dalla a Figline

A Figline questa sarà “la sera dei miracoli“: le note di Lucio Dalla risuoneranno nell’Arena di piazza Serristori di Figline Valdarno, spazio all’aperto legato allo storico teatro Garibaldi. La serata, che chiude l’Arena Summer Festival, è un omaggio al cantautore bolognese, uno spettacolo recitato che percorre la sua musica e la sua storia e crea anche una grande suggestione: il cantante che lo interpreta, Valentino Aquilano, ha una somiglianza sia fisica che vocale proprio con Dalla.

Il concerto dal titolo “Ciao Lucio“ è un progetto in progress che parte dal 2014, due anni dopo la morte del celebre artista, proprio da un’idea di Aquilano il quale canta le sue canzoni fin da bambino. Cerca, in questo omaggio-tributo, di esaltare le melodie e i testi dei suoi brani, ma soprattutto la teatralità e l’anima dell’artista bolognese. La naturale somiglianza, la cura e la rivisitazione degli arrangiamenti, copricapi che somigliano molto a quelli usati da Dalla, racconti e aneddoti, danno vita a uno spettacolo particolarmente toccante e coinvolgente: da “Angeli“ a “Piazza Grande“, passando per “431943“ e per brani noti a tutti, senza dimenticare “L’anno che verrà“. Il pubblico viene inevitabilmente coinvolto nello spettacolo. Sul palco di Figline, Aquilano è accompagnato da una band composta da Mirko Minetti (batteria), Francesco D’Alessandro (basso), Roberto Mastro (chitarre), Carmine Cubellis (tastiere), Alberto Grossi (sassofono). Il gruppo prende il nome di “Work in progress“, dal titolo dell’album dal vivo di Lucio Dalla e Francesco De Gregori. L’evento inizierà alle 21,30, biglietti in vendita alla biglietteria del teatro dalle 18.

Manuela Plastina