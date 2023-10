"Ciak si legge: Conferenza su "Guida galattica per autostoppisti" e proiezione del film"

SESTO

Da oggi l’associazione Ex Libris, in collaborazione con la Libreria Rinascita Ubik, proporrà la seconda edizione della rassegna "Ciak si legge". Il primo appuntamento, oggi alle 18 nella Saletta della Libreria, sarà con la conferenza di David Mugnai sul libro "Guida galattica per autostoppisti" di Douglas Adams mentre alle 20,30, sempre in libreria, sarà proiettato il film diretto nel 2005 da Garth Jennings. Ingresso libero