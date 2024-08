Chiusure dell’A1, deviazioni e traffico nel caos. Tavolo in prefettura per alleviare i disagi

Concertare misure coordinate per minimizzare gli impatti sulla viabilità locale e sulla Sp8 Barberinese in conseguenza a emergenze o blocchi che dovessero verificarsi sul tratto autostradale dal casello di Calenzano - Sesto al casello di Barberino del Mugello. Questa la richiesta fatta dal Comune al Comitato Operativo Viabilità convocato due giorni fa presso la Prefettura di Firenze, su richiesta della stessa amministrazione, dopo la giornata nerissima del 19 luglio che ha portato alla paralisi totale del traffico sull’autostrada e sulla strada provinciale Barberinese.

Durante l’incontro, con la presenza fra l’altro di Anas, Autostrade per l’Italia, Città Metropolitana, Comune di Barberino oltre alla Prefettura, il sindaco Carovani ha illustrato gli otto punti finalizzati a migliorare le comunicazioni tempestive fra tutti gli enti coinvolti e la Protezione Civile, a informare t i cittadini e gli utenti della strada, a prevedere la necessaria assistenza agli automobilisti durante gli incolonnamenti prolungati, a garantire adeguati mezzi di soccorso che stazionino in loco, a verificare possibili percorsi alternativi alla SP8 per i mezzi di soccorso. In particolare i vari enti al tavolo hanno convenuto sulla necessità di rafforzamento dei presidi di assistenza agli utenti stradali nel presidio della protezione civile a La Chiusa in occasione degli ingorghi sul tratto autostradale. Sono state poi concordate modalità di reciproca informazione e di coordinamento in occasione di cantieri per lavori sulla SP8, sottolineando l’importanza della presenza di movieri in occasione di restringimenti c con circolazione a traffico altenato ed è stato anche condiviso il Piano di Emergenza Esterna del tratto Autostradale A1 riguardante il territorio di Calenzano. "Siamo davvero soddisfatti – commenta il sindaco Carovani -. Si è trattato di un incontro molto proficuo in cui tutti gli attori in qualche modo competenti sulla strada provinciale Barberinese hanno condiviso un modus operandi che consentirà di gestire meglio le situazioni di crisi e di emergenza".

Sandra Nistri