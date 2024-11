Autopalio, la Firenze-Siena chiude per una notte fra gli svincoli di San Casciano

San Casciano (Firenze), 7 novembre 2024 – Viaggiatori che usate l’Autopalio, prendete nota: il raccordo autostradale Siena-Firenze sarà chiuso in entrambe le direzioni tra gli svincoli di San Casciano Nord e San Casciano Sud a partire dalle 21 di lunedì 11 novembre e fino alle 6 di martedì 12. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria.

Si tratta di una chiusura necessaria per consentire lo spostamento di un cantiere. Infatti sulla Firenze-Siena sono in corso i lavori avviati da Anas per il risanamento strutturale e ammodernamento delle barriere di sicurezza del viadotto “Docciola”, a San Casciano, nell’ambito del piano di riqualificazione dell’infrastruttura. Gli interventi sono stati ultimati sulla carreggiata in direzione Firenze. Da martedì12 novembre il cantiere si sposterà sulla carreggiata in direzione Siena. Il transito sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta mentre lo svincolo di San Casciano Nord sarà chiuso in ingresso direzione Siena. Per consentire lo spostamento del cantiere, il raccordo sarà quindi temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni tra gli svincoli di San Casciano Nord e San Casciano Sud nella notte di lunedì 11 novembre dalle 21 alle 6 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria.