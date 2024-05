Chiuse le indagini per 18 imprenditori accusati di essere vicini ai Casalesi . Operavano prevalentemente in Toscana La Procura di Firenze ha concluso un'indagine su un presunto sodalizio di 18 indagati, legati al clan dei Casalesi, per reati economico-finanziari in varie province italiane, tra il 2019 e il 2024.