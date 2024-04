Firenze, 16 aprile 2024 - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori agli impianti idraulici, dalle 22 di mercoledì 17 alle 3 di giovedì 18 aprile, sarà chiusa la stazione di Firenze sud, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Impruneta.