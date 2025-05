Chiude la filiale: "Un disagio enorme"

"Chiediamo aiuto, è un disagio che colpirà la popolazione, specie i più anziani e le attività economiche". Così Helena Lopez, che nella frazione di Vaglia, gestisce da anni una cartoleria, dà voce al timore dei cittadini per la chiusura, in autunno, della filiale di Pratolino di Banca Intesa, così che l’unica banca attiva nel Comune di Vaglia rimarrà la filiale del Banco Fiorentino che si trova nel capoluogo. "Confermo – spiega Chiara Tomassetti, incaricata di Banca Intesa per le relazioni con i media – che la filiale chiuderà a ottobre. La banca – aggiunge – nel cercare di mitigare i disagi causati dalla chiusura, ha un dialogo aperto con istituzioni e amministrazioni locali per valutare di mantenere un bancomat. Inoltre mette a disposizione dei clienti una serie di alternative alla filiale tradizionale come il servizio della filiale digitale e il circuito Mooney, che comprende tabaccherie e altri punti operativi dove è possibile prelevare fino a 250 euro al giorno ed effettuare ricariche, bonifici e pagamenti".

Ma il punto Mooney più vicino risulta essere il Caffè Il Cantuccio di Vaglia, niente a Bivigliano e Pratolino. "Il Comune di Vaglia – spiega la sindaca Silvia Catani (in foto) – si sta attivando in sinergia con la cooperativa di Pratolino per cercare un dialogo affinché Banca Intesa possa ritornare sui propri passi, perché il venire meno di un presidio territoriale sarebbe un grande danno per il territorio. Tra l’altro - aggiunge - quella banca è anche la nostra tesoreria comunale, e sarebbe un disagio anche dal punto di vista organizzativo. Abbiamo già inviato – afferma – una lettera di reclamo alla direzione generale". E conclude: "Il presidente Giani e la Regione hanno predisposto un osservatorio sulla desertificazione bancaria, la cui prima riunione si è tenuta il 24 aprile, anche il Comune di Vaglia si inserisce in questo percorso, per contrastare la riduzione dei servizi alla popolazione".

Nicola Di Renzone