Chirurgia, l’operazione in streaming

Operazione in diretta internazionale con scenario d’eccezione le sale chirurgiche del Santa Maria Annunziata: l’equipe di chirurgia generale diretta da Marco Scatizzi ha operato in laparoscopia un paziente per un particolare caso di diverticolo duodenale. Ad assistere c’erano i colleghi di 15 Paesi: in diretta streaming hanno dato il loro contributo grazie a un sistema video integrato con la sala operatoria. Dalla nuova aula convegni di Ponte a Niccheri erano collegati anche cinque specializzandi e altrettanti laureandi, grazie a un sistema video integrato. "Durante l’intervento, abbiamo utilizzato anche il supporto di coloranti vitali che hanno dato la possibilità di visualizzare meglio la vascolarizzazione dei visceri - sottolinea il dottor Scatizzi -. I dettagli dell’operazione sono stati discussi in un confronto diretto con chi operava e attraverso una visione in 4K. Questo significa diffondere conoscenza ed è fonte di aggiornamento professionale serio e qualificato". Non è la prima volta: per il sesto anno consecutivo, le sale operatorie dell’Annunziata hanno ospitato la trasmissione dell’intervento chirurgico nell’ambito del 34° Congresso internazionale di chirurgia digestiva.

Manuela Plastina