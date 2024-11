Chiesanuova, mostra internazionale dei presepi

La tradizione italiana e quella europea dei presepi in esposizione a Chiesanuova. Una storia che inizia con i figurinai lucchesi nella mostra Presepi d’Europa che si terrà dal 8 dicembre al 6 gennaio nella sala del Circolo ricreativo Culturale di via Brunelleschi. Saranno presenti modellati provenienti dalle fabbriche di varie nazioni messi a confronto con quelli italiani. Ci sarà una sezione dedicata ai Re Magi, il presepe del Quirinale oltre alle statuette in terracotta di San Gregorio Armeno a Napoli. La mostra, che ha il Patrocinio di Regione , Città Metropolitana, Comune di San Casciano e Arcidiocesi fiorentina, associazione Amici del Presepio, è organizzata dal Circolo stesso con la collaborazione del Paese dei Balocchi di Sesto. Una mostra che racconta come la tradizione del presepio abbia seguito le rotte dei migranti toscani in particolare, che per lavoro si trasferivano nei Paesi europei e oltreoceano.

Andrea Settefonti