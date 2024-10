Chiavette rifiuti, si parte. Il via per 130mila utenze

Entra nel vivo il progetto ‘Firenze città circolare’ e in pochi giorni, da oggi e in quelli successivi al 10 ottobre, circa un terzo degli abitanti di Firenze – ovvero poco meno di 130mila – saranno coinvolti dalla rivoluzione delle chiavette A-pass, necessarie per poter aprire i contenitori per i rifiuti. Il progetto è relativo infatti al piano di trasformazione del sistema della raccolta e conferimento dei rifiuti nella città di Firenze, promosso dall’amministrazione comunale e da Alia Multiutility. Da oggi l’attivazione dei cassonetti elettronici coinvolge Firenze Nova, nel Quartiere 5: le utenze coinvolte sono 4.400. Dal 10 ottobre la rivoluzione interesserà le zone di Isolotto e Canova e qui le utenze coinvolte sono ben 125mila.

Tutti gli step saranno ricordati attraverso diversi canali, anche social e web: è importante sapere dove ritirare la nuova chiavetta e con quali modalità. Di certo l’impatto sui cittadini (e sull’ambiente) sarà evidente. È importante far capire cosa comprende il progetto di ‘Firenze città circolare’. I contenitori potranno essere aperti soltanto con la chiavetta A-pass oppure tramite Aliapp, la app di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android. Per utilizzare la chiavetta è necessario appoggiarne la placca di plastica sullo schermo digitale dei contenitori, in modo da fare scattare il meccanismo di apertura. Usando l’app è necessario andare nel menù della sezione ‘Raccolta e spazzamento’ e cliccare su ‘Aprilo’ in modo da registrarsi e agevolare lo sblocco dei contenitori. Avvicinando lo smartphone al cassonetto, con il bluetooth attivo e scansionando l’apposito simbolo presente sul contenitore digitale, il cassonetto si sblocca. A questo punto, attivando la pedaliera o il coperchio è possibile aprire il contenitore ed effettuare il conferimento. Naturalmente è necessario ritirare la nuova chiavetta A-pass. Per tutto ottobre i cittadini possono rivolgersi allo sportello Alia al quartiere 5, in viuzzo delle Calvane 3, aperto ogni lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 13: gli utenti possono poi recarsi sempre al punto Alia di via Nigetti, aperto da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 17.30 oppure agli sportelli delle sedi dei quartieri come via del Tagliamento (Quartiere 3, ogni martedì con orario 8.30-13) e piazza Leon Battista Alberti (Quartiere 2, ogni venerdì con orario 8.30-13).

Niccolò Gramigni