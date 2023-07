"Che bello essere ancora ragazzini" Pinguini Tattici Nucleari al ‘Franchi’ Notte a perdifiato per quarantamila

di Giovanni Ballerini

"Ciascuno suona il suo strumento, ma essere un gruppo è importante come valore, vogliamo ribadire il concetto". Per nome hanno adottato quello ammiccante di una birra artigianale inglese, la Tactical Nuclear Penguin e, nel 2010 in provincia di Bergamo, dopo aver fatto un po’ di palestra con note e atmosfere metal (che si sono presto dileguate) è nato uno dei gruppi più seguiti della nuova scena indie rock. Stiamo parlando dei Pinguini Tattici Nucleari, che continuano a imperversare alla grande sui palchi di tutta Italia con brani intelligenti e scanzonati, ma anche con sperimentazioni che conquistano al primo ascolto. Il loro nuovo tour negli stadi fa tappa a Firenze e il sestetto, che stasera alle 21 è atteso protagonista all’Artemio Franchi, si annuncia in grande spolvero. I loro fan non vedono l’ora di applaudirli ma, come è stato nei live precedenti, anche l’appuntamento fiorentino è sold out, da mesi: 40mila persone sono pronte a cantare e a emozionarsi con le canzoni di Riccardo Zanotti, classe 1994, il volto, la voce, compositore e autore dei pezzi della band, che sarà accompagnato anche in questa nuova avventura live dagli inseparabili Elio Biffi alle tastiere, Nicola Buttafuoco e Lorenzo Pasini alle chitarre, Matteo Locati alla batteria e Simone Pagani al basso. Tutti insieme per un concerto a perdifiato che promette grandi emozioni.

É un momento d’oro per la band che continua a esaltare la sua filosofia all’insegna del gioco di squadra con concerti ep, album e singoli indimenticabili. Oltre un miliardo di stream, due anni ai vertici delle classifiche airplay e FIMIGfk Italia, il successo dell’ultimo album "Fake News" (due volte Disco di Platino) e del nuovo singolo "Rubami la notte" uscito a maggio e già certificato Disco di Platino, che arriva dopo "Coca zero", che ha conquistato il primo posto della classifica radio. Continua insomma alla grande il successo mediatico scoccato per i Pinguini nel 2020 con la partecipazione al settantesimo Festival di Sanremo con il brano "Ringo Starr", che si classificò a sorpresa al terzo posto. Ma anche "Fake News" è stato foriero di grandi consensi, grazie a canzoni orecchiabili e irriverenti sorrette da coinvolgenti suoni di un pop rock alternativo, ma senza sbavature e testi veicolati da una leggerezza e da un’ironia dal sapore contemporaneo.

"Lo sentiamo come un album maturo - dice la band -. Anche se secondo noi la maturità è un po’ l’anticamera per diventare marci. E quindi continuiamo a sentirci un po’ ragazzini, pur rendendoci conto che le nostre creazioni sono ricche di dibattiti e confronti, che possono rallentare il processo, ma che alimentano la gioia, l’allegria di aver realizzato un album come questo".