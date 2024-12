Firenze, inaugurato il nuovo ‘Charity Shop’ nella ex Farmacia di Santa Maria Nuova

Firenze, 12 dicembre 2024 - Fondazione CR Firenze ha inaugurato il suo nuovo Charity Shop nella ex Farmacia di Santa Maria Nuova. Un luogo a disposizione delle realtà del terzo settore in cerca di fondi per i propri progetti solidali mettendo a disposizione oggetti di vario tipo in cambio di donazioni. Le prime realtà ad essere ospitate sono la Fondazione Foemina ETS e la Fondazione Istituto degli Innocenti ETS e, fra i vari oggetti che mettono a disposizione, ci sono anche i prodotti realizzati a mano dalle mamme accolte nelle strutture residenziali dell’Istituto degli Innocenti nell’ambito delle attività del laboratorio ‘Pro-Fili’. Sono esposti prodotti donati dalle aziende del territorio e, inoltre, contribuirà alla messa a disposizione degli oggetti a favore del Charity Shop, anche l’associazione degli esercizi storici fiorentini con le proprie maestranze artistiche degli artigiani propri associati.

Le persone che si recheranno al Charity Shop potranno fare una donazione per i progetti solidali scegliendo tra i vari prodotti presenti. Nei giorni di apertura dello spazio saranno anche realizzati incontri dedicati alla socializzazione a cura delle associazioni coinvolte. Per questo dicembre sono previste le seguenti aperture: 13,14 e 19, 20, 21 dicembre in orario pomeridiano 16.00 - 19.00, grazie alla collaborazione con l’Associazione Volontari Spedale degli Innocenti che coinvolgerà i suoi volontari per l’apertura dello shop. “Un’iniziativa che mira a diffondere la cultura del dono e della solidarietà – afferma Maria Oliva Scaramuzzi, Vice Presidente Fondazione CR Firenze – che è certamente nel dna della Fondazione ma crediamo debba essere un valore da promuovere anche nella comunità. Mettendo a disposizione questo spazio veniamo incontro anche all’esigenza di trovare nuove forme di dialogo e di apertura del terzo settore. Ci auguriamo che anche altre realtà siano incuriosite da questa iniziativa e possano farsi avanti”.

“Un’iniziativa a cui teniamo particolarmente – prosegue Marcella Antonini, Vice Presidente Fondazione Foemina – che potrà rafforzare e ampliare il legame tra le comunità del territorio e creare un maggiore impatto sociale nei progetti che portiamo avanti annualmente il progetto sulla creazione del Polo ostetrico-ginecologico per le donne con disabilità che Fondazione CR Firenze, che voglio ringraziare, sta già sostenendo e che sarà aperto al pubblico entro il 2025.” “Il Charity Shop della Fondazione CR Firenze è un’occasione preziosa per portare all’esterno non solo gli oggetti solidali della Fondazione Istituto degli Innocenti Ets - che vanno a sostenere i progetti in favore dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Istituto degli Innocenti – ma anche i lavori di piccola sartoria delle mamme accolte nelle strutture residenziali dell’Istituto e che impiegano parte del loro tempo aderendo al progetto socio-educativo del Laboratorio Pro-Fili che si trova all’interno degli Innocenti. Per questo ci tengo a ringraziare la Fondazione CR Firenze per l’opportunità”, dice Maria Grazia Giuffrida, Presidente della Fondazione istituto degli Innocenti Ets.” Aperta la call per le realtà del terzo settore che vorranno usufruire dello spazio. Maurizio Costanzo