Charity Luxury Dinner. La cena di Ant per i bimbi più fragili

Uno spettacolo davvero ricco di ospiti annunciati e a sorpresa per il Charity Luxury Dinner, l’evento più importante di Fondazione Ant che torna la prossima settimana, giovedì 17 ottobre, dalle 19,30 nel Salone di Cinquecento di Palazzo Vecchiocon la XIII edizione realizzata per raccogliere fondi a sostegno del servizio di assistenza medica specialistica domiciliare e gratuita Bimbi in Ant, che la Fondazione mette a disposizione dei piccoli malati di tumore in età pediatrica affinché possano essere curati nel migliore dei modi e nel calore della propria casa, tra gli affetti e le cose più care.

L‘evento, realizzato dalla responsabile Grandi Eventi Ant Cristina Casamassimi e presentato dal collaudato duo Stefano Baragli, anchorman di grande esperienza e Veronica Maffei, giornalista corrispondente da Los Angeles, vedrà partecipazione importanti come quelle di Raffaella Pannuti, presidente di Fondazione Ant e anche quella di Simone Martini, delegato Ant fiorentino.

Durante la serata verranno consegnate le Medaglie della Solidarietà ANT, alle aziende Roy Roger’s, Terranova, CreaRE, Building Heritage – Forbes Global Properties che durante l’anno si sono particolarmente distinte in attività fondamentali di supporto e aiuto al progetto Bimbi in Ant e a Sadia Bellini per la categoria volontariato.

"Questa iniziativa è diventata negli anni un appuntamento importante per la città di Firenze e rappresenta uno straordinario momento di sintesi delle sue migliori eccellenze – sottolinea Simone Martini, delegato fiorentino di Fondazione ANT –. Vorrei ringraziare tutte le istituzioni cittadine presenti che ci supportano e tutti i nostri sostenitori, senza i quali non potremmo realizzare questa bellissima serata".