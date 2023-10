Charity luxury dinner a Palazzo Vecchio a favore dell’Ant

Firenze, 11 ottobre 2023 - Giovedì 12 ottobre ritorna a Firenze la XII edizione del Charity Luxury Dinner – evento di beneficenza patrocinato dal Comune di Firenze – realizzato per raccogliere fondi a sostegno del servizio di assistenza medica specialistica domiciliare e gratuita “Bimbi in Ant”, che la Fondazione mette a disposizione dei piccoli malati di tumore in età pediatrica affinché possano essere curati nel calore della propria casa, tra gli affetti e le cose più care.

La manifestazione - presentata da Veronica Maffei, giornalista radio e TV corrispondente West Coast USA per Mediaset News e conduttrice di “Cine Los Angeles” su Rai Play - vedrà la partecipazione di Raffaella Pannuti, Presidente di Fondazione ANT e Simone Martini, Delegato ANT fiorentino insieme al Comitato d’Onore eccezionalmente ricco di personalità. Ne fanno infatti parte: Sibilla Bagnoli, Responsabile immagine e comunicazione di Sammontana, Patrizia Bacci Biondi, Imprenditore e titolare di Roy Rogers, Sara Berni, Funzionario, Paola Calosi, Notaio, Jacopo Durazzani, PR and Event Planner, Elisabetta Fabbri, Presidente Starhotels, Marinella Fani, amministratore e socio di Fani Gioielli, Avv. Aldo Fittante, ricercatore e professore UNIFI, Sara Funaro, Assessore al Welfare, Titti Giuliani Foti, giornalista e scrittrice, Anne Louise Holm Ferragamo, madrina del comitato, Agnese Landini, Carlo Meli, imprenditore edile e dell’Ippodromo del Visarno, Francesca Pinzauti, Architetto e consigliere di Leo France, Fabio Rorandelli, Amm. Delegato Gruppo Rorandelli, Tony Scervino, CEO di Ermanno Scervino.

“È sempre una gioia tornare a incontrarsi nel segno della solidarietà – commenta Raffaella Pannuti, presidente Fondazione ANT – Usciamo da anni difficili di emergenza sanitaria, ma il prossimo futuro si delinea comunque preoccupante per gli enti del Terzo Settore. La crisi energetica e il progressivo innalzamento dei prezzi avranno conseguenze dirette e indirette sulla nostra attività. Eppure il nostro lavoro non può fermarsi. Nel caso di Fondazione ANT significherebbe lasciare sole le 3.000 persone malate di tumore che ogni giorno assistiamo a domicilio, portando cure mediche e sostegno psicologico. Eventi come questo diventano quindi essenziali sia per la raccolta fondi, sia per la presenza di tanti nostri donatori che in questa serata speciale hanno voluto rendere tangibile, ancora una volta e con grande stile, la loro idea di responsabilità sociale e di vicinanza a chi soffre.”

“Questa iniziativa rappresenta per Firenze uno straordinario momento di sintesi delle sue migliori eccellenze – sottolinea Simone Martini, Delegato fiorentino di Fondazione ANT – e ci permette di parlare di assistenza domiciliare e prevenzione oncologica in un ambiente esclusivo e a un pubblico di persone sensibili a queste tematiche e sempre disponibili a far sentire il loro prezioso sostegno ad ANT. Vorrei ringraziare le istituzioni cittadine che ci supportano e tutti i nostri sostenitori, senza i quali non potremmo realizzare questa bellissima serata”.

Gli ospiti saranno accolti a Palazzo Vecchio nel Salone de’ Cinquecento a partire dalle 19,30 con un aperitivo di benvenuto accompagnati prima dalle dolci note di Elisabetta Stanghellini con la sua arpa e dai violini del duo Eviolins e successivamente da Krisba, formazione artistica composta da Barbara Vignali e Kriss Sorrentino che proporrà una selezione di successi italiani e internazionali.

Il ricavato sarà utilizzato per sostenere il servizio pediatrico di assistenza medica domiciliare gratuita BIMBI IN ANT. La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 8 infermieri e 5 psicologhe. Per informazioni è possibile contattare il numero 055 5000210 oppure consultare il sito www.ant.it/toscana nella sezione iniziative in corso.