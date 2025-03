Cesvot, 70 mila euro per i giovani volontari: "Protagonisti della nostra comunità"

I giovani sono il valore del futuro, ma soprattutto del presente, perché senza di loro le associazioni non potrebbero rinnovare le proposte e venire incontro alle persone e al territorio, con nuove sensibilità e nuovi temi, che possono così aprire percorsi originali. È per questo che Cesvot, il Centro servizi volontariato Toscana, premia i progetti dei giovani all’interno dell’associazionismo, grazie al bando ‘Siete presente’ creato con Giovanisì e Regione Toscana. Un bando che vede stanziati oltre 470mila euro per tutta la Toscana. Per il territorio fiorentino sono ben 70mila i fondi che andranno a finanziare i progetti, grazie ai 42mila disposti dalla Regione Toscana e i 28mila della Fondazione Cr Firenze.

Tanti i progetti presentati, dei quali in 14 hanno potuto beneficiare dei contributi, che arrivano fino a cinquemila euro. Un contributo importante che permette alle associazioni di attivare progetti che altrimenti non avrebbero trovato la luce. Tra i progetti vincitori, che si muovono su tutto il territorio della città metropolitana, ci sono ‘Affettività e sessualità nel giovane adulto con disabilità’, ‘O.L.I.O. Verso la rete di custodi delle olivete’, ma anche ‘Ai confini del tabellone’ con ente capofila Ireos, comunità Queer, oppure ‘Giovani in Azione’ di ‘Saharawinsieme’. E tanti altri che, ieri, in Palazzo Vecchio hanno ricevuto l’attestati come vincitori del bando. Le realtà premiate intervengono sull’accompagnamento alle persone con disabilità, sull’inclusione e l’integrazione, oltre ad essere attivi sull’ambiente e sullo sport.

"Il mondo del volontariato ha bisogno di rinnovarsi attraverso le forze dei giovani – ha detto Luigi Paccosi, presidente di Cesvot –. Questo bando li fa diventare protagonisti e presenti nella comunità. Fa piacere vedere che siano presenti in tutta l’area metropolitana". "Le associazioni sono un nostro capitale sociale – ha continuato Nicola Paulesu, assessore al Welfare del Comune di Firenze –. Il bando riesce a lanciare progetti innovativi e questa è la dimostrazione di un mondo vivace e creativo". "Questa iniziativa promuove l’innovazione a favore del territorio – ha affermato Gabriele Gori, presidente di Fondazione Cr Firenze –. Per questo siamo lieti di poter contribuire a rendere possibili i progetti di questi giovani volontari".

Lorenzo Ottanelli