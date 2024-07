Cercando ’Lammerica’. Due donne in viaggio per una nuova vita

Storie, intense, di migrazioni tratte da diari privati. Nasce così "Lammerica", lo spettacolo della compagnia Catalyst che sarà in scena, questa sera alle 21,15, nel cortile della biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino (piazza della Biblioteca 4) nell’ambito della rassegna estiva "Un palco in biblioteca" iniziata nel maggio scorso. Il lavoro è ispirato ai diari privati di due donne, Chiara Calda e Teresa Luongo. La prima, nata a San Giorgio del Sannio da una famiglia numerosa, emigrata negli Stati Uniti con il marito e mai più tornata e la seconda, invece, rientrata in Italia dal Perù e poi di nuovo in fuga. Lo spettacolo è frutto di un lavoro di ricerca e sperimentazione artistica, racconta due viaggi intensi di due donne comuni, uno verso l’America, l’altro verso l’Italia, attraverso un’esclusiva elaborazione scenica e sonora delle pagine dei due testi autografi. Nel racconto si susseguono dunque sensazioni, paure, sentimenti di chi è costretto a lasciare il proprio paese o di chi decide comunque di cercare una nuova vita in un nuovo contesto, tema ancora oggi drammaticamente attuale.

I diari scelti per la lettura scenica provengono dalla selezione di testi eseguita per il progetto "Italiani all’estero" dell’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, realizzato con il contributo della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie del Ministero. Diretto da Riccardo Rombi, "Lammerica" vede in scena le attrici Giorgia Calandrini e Dafne Tinti. La serata è a ingresso libero ma è consigliata comunque la prenotazione online su bit.ly/palco2024 o via telefono al numero 055.4496851. La manifestazione "Un palco in biblioteca", di cui lo spettacolo di questa sera fa parte, proseguirà fino al 25 luglio con spettacoli teatrali, serate musicali e anche intrattenimento per i più piccoli, quasi tutti a ingresso libero e gratuito. Info e programma completo sul sito www.bibliosesto.it. Per informazioni è possibile contattare direttamente la biblioteca Ragionieri allo Fiorentino 055.4496851 o visionare il sito www.bibliosesto.it.

Sandra Nistri