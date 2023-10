Cerca di rubare una bici da 600 euro in pieno centro, arrestato

Firenze, 7 ottobre 2023 – Lo hanno visto mentre tranciava la catena di una bicicletta parcheggiata in una rastrelliera di via dei Pecori: i carabinieri della stazione di Firenze Uffizi, nel pomeriggio di venerdì, hanno arrestato un 50enne fiorentino per tentato furto aggravato.

L’uomo, già conosciuto a causa del suo passato, aveva puntato una bicicletta dall’importante valore economico (una Giant Escape 2 dal costo di 590 euro). L’intervento dei carabinieri ha impedito di portare a definitivo compimento il furto e il 50enne è stato dichiarato in stato di arresto e portato nelle camere di sicurezza in attesa di direttissima.