Cerbaia, il sogno si avvera. Reggello vince in rimonta

Nel girone C il Cerbaia vince il campionato ed è promosso in Promozione, per la prima volta nella sua storia. Il Cerbaia ha battuto l’Albacarraia 1-0 e corona i sogni di gloria al termine di una stagione fantastica con 25 risultati utili di fila. Cerbaia: Hezami, Lotti Fr., Marchetti, Cei, Mannelli, Pinzauti, Serboli (56′ Zahouani), Orsolini (74′ Cecchi), Di Tommaso (86′ Fontanelli), Maio (62′ Marino C.), Enache. A disp. Donzelli, Marino S., Bandelli, Lotti Fe., Petrozza. All. Sacconi. Albacarraia: Muratori, Magnolfi (78′ Beconi), Lippini (80’ Gori M.), Traversi (66’ Lapucci), Reale M., Gori J., Mbengue (75’ Viti), Taruntoli, Fedi, Simonetta, Terrafino (69′ Mercati). A disp. Bormida, Corti, Lazri, T. Reale. All. Pugliese. Rete all’84’ Cecchi.

Il Barberino Tavarnelle blocca lo Jolo sullo 0-0, al termine di una bella sfida. Altro pareggio a reti inviolate fra Ginestra e Casale Fattoria. La Ginestra viene raggiunta al terzo posto della classifica dalla Folgor Calenzano che supera 6-0 l’Isolotto già retrocesso. L’Atletica Castello compie l’impresa di vincere 4-3 sul campo del Quarrata e continua a sperare nella salvezza. Per il Castello hanno segnato Fantechi, Galante e doppietta di Megli. Nello scontro per la salvezza la Sancascianese viene sconfitta 2-0 dal Csi Prato. Sempre in zona salvezza il Novoli è superato in casa dagli Amici Miei 2-1. Perde anche il Barberino di Mugello 1-0 contro il Gambassi con un gol di Bagnoli al 63’.

Nel girone D situazione invariata in testa con il Cubino primo con due punti di vantaggio sul Reggello. Il Cubino espugna San Godenzo vincendo 2-0 e mantiene le distanze dal Reggello, sarà decisiva l’ultima giornata. Di Gelli al 33’ e Schenone al 67’ i gol della capolista Cubino. Il Reggello batte in rimonta la Castelnuovese 2-1 con doppietta del bomber Focardi migliore in campo. San Godenzo: Pecchioli, Pinzani, Bonavita (35’ Nika), Giannoni (78’ Pretolani), Margheri, Allegri, Camara, Sequi (70’ Farsi), Zepponi, Vallaj (76’ Roselli), Calabrese M. (75’ Fossati). All. Coppini. Cubino: Allegranti, Zangrilli (58’ Khodin), Gelli, Filice, Salvarezza, Ulivi, Bussotti, Conti, Schenone, Marzoli (88’ Tacchi), Chiesi (76’ Martini). All. Bonciani. Arbitro: Ferri Gori di Arezzo. L’Incisa ottiene il terzo posto matematico battendo 1-0 il Bibbiena. Lo Sporting Arno perde in casa 2-1 contro il Belmonte: in vantaggio lo Sporting Arno con Ferretti al 63’, poi la rimonta con i gol di Conti al 73’ e Posarelli al 90’. Nelle altre gare il Galluzzo vince 2-1 a Casellina; il San Clemente espugna Chianti Nord per 2-0, reti al 3′ Tonielli L. e al 20′ Gucciardo; il Vaggio Piandiscò vince 3-0 a Pratovecchio. La Rignanese vince contro il Levane 4-0. Domenica prossima i verdetti dell’ultima giornata.

Francesco Querusti