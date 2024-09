Calenzano, inaugurato un centro prelievi firmato Synlab e Misericordia

Calenzano (Firenze), 17 settembre 2024 – Synlab Toscana e Misericordia di Calenzano insieme per dare maggiore risposta alle necessità dei cittadini. È stato inaugurato questa mattina il nuovo punto prelievi dove sarà possibile effettuare esami del sangue e check-up con la consulenza online per l’interpretazione del referto, check-up Smart, il set di analisi per monitorare i principali parametri dello stato di salute, neoBona, la più ampia, affidabile e accurata generazione di test prenatali non invasivi, con un prelievo di sangue materno e myBIOME, l’unico test genetico del microbiota che analizza il 100% dei microrganismi dell’intestino.

Al taglio del nastro erano presenti Giuseppe Carovani, Sindaco del Comune di Calenzano, Simona Pieri, Assessora alla Sanità del Comune di Calenzano, Giovanni Bianchedi, Regional Director di SYNLAB in Toscana, Paolo Pineti, Presidente della Misericordia di Calenzano.

“SYNLAB è presente da diversi anni in Toscana con oltre 40 strutture sanitarie e a Calenzano con un Punto Prelievi, territorio a cui l’azienda è molto affezionata. Abbiamo trasferito l’attività in questa sede, in via Brunelleschi 5, al fine di garantire agli abitanti esami di qualità in spazi totalmente rinnovati. L’obiettivo è quello di integrare la nostra forza a quella della Misericordia, un’istituzione fondamentale del territorio, che ringraziamo per l’accoglienza” ha dichiarato Giovanni Bianchedi, Regional Director SYNLAB Toscana.

“Siamo molto soddisfatti per l’apertura del nuovo punto prelievi presso la nostra struttura di Calenzano. Implementando i servizi offerti, siamo così in grado di dare una risposta concreta alla crescente richiesta del territorio, rispondendo così ai bisogni dei cittadini anche in termini di assistenza infermieristica” ha detto Paolo Pineti, presidente della Misericordia di Calenzano.

“Salutiamo positivamente questa collaborazione tra Misericordia e Synlab, due attori importanti nel mondo dei servizi sociosanitari e li ringraziamo per aver scelto di implementare la propria attività a Calenzano - hanno affermato congiuntamente il sindaco Giuseppe Carovani e l’assessora alla Sanità Simona Pieri -. La presenza di ambulatori nel centro cittadino, in particolare nella sede di un’associazione di volontariato da anni vicina alla cittadinanza con tante attività, darà un’ulteriore occasione alla comunità in termini di prevenzione e attenzione alla salute”.