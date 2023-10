Centro e Casellina spesso al buio. Black out continui in molte strade

Continui black out nell’area del centro e su Casellina. Sono i residenti a denunciare il disservizio. Problemi in particolare su via Deledda e nell’area di via Ponchielli a Casellina. Nel mese di luglio, erano stati segnalati spegnimenti anche in via Manzoni rimasta da mesi al buio. L’ipotesi di allora era che il problema fosse nato per una difficoltà legata ai lavori di pedonalizzazione che interessano da tempo Via Aleardi e Via De Amicis fino a Piazza Piave. Del problema si erano occupati anche il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli, con il segretario cittadino Kinshore Bombaci.

La protesta va avanti non solo perché si chiede all’amministrazione di capire quali siano i problemi legati all’impianto di illuminazione, ma anche per le conseguenze che i black out portano dal punto di vista della sicurezza percepita. Le strade buie sono sempre difficili da affrontare per anziani, donne sole, e per i cittadini in generale.

Dallo scorso anno, il Comune ha affidato la gestione delle luci pubbliche a Hera luce che ha presentato un progetto di progressivo restyling di tutta la rete. Gli effetti si sono visti soprattutto in collina dove c’era una situazione precedente davvero disastrosa. Per effettuare segnalazioni di malfunzionamenti o guasti agli impianti di illuminazione pubblica è previsto uno specifico contact center, dotato di numero verde e mail dedicata. Il numero verde è l’800.904.133: gratuito da rete fissa e mobile, è attivo tutto l’anno 24 ore su 24, 7 giorni su 7.