Centro commerciale, ancora stop. La riapertura resta un’incognita

Al momento non c’è una data certa per la possibile riapertura del centro commerciale Esselunga. A rispondere alle tante domande che, da settimane, girano con insistenza sui social e non solo è la stessa azienda attraverso l’Ufficio stampa che fa sapere come attualmente non ci siano indicazioni sul ritorno a regime del supermercato e dei negozi (ufficio postale e farmacia compresi) chiusi dopo l’incendio del 18 giugno scorso originatosi in un locale tecnico al secondo piano interrato. Al momento è sempre in vigore l’ordinanza firmata dal sindaco Lorenzo Falchi che disponeva la chiusura al pubblico e a tutti i soggetti non autorizzati del centro e delle attività e servizi ospitati nella struttura fino alla verifica dell’effettiva esecuzione da parte dell’azienda dei lavori di risanamento e ripristino. Così, senza una conferma ufficiale, continuano a susseguirsi le voci di chi prevede una riapertura a metà settembre e di chi, vista invece l’entità del danno, è più pessimista e punta, addirittura, su dicembre. La preoccupazione, visto che i dipendenti Esselunga e anche quelli dei servizi ‘pubblici’ sono già stati dirottati, su altre strutture è però soprattutto per chi opera negli altri esercizi presenti nel centro di Quinto Basso: "L’ordinanza di chiusura del centro commerciale Esselunga in via Gramsci – commenta il capogruppo di Italia Viva a Sesto Gabriele Toccafondi - è di quasi un mese fa e in questo periodo nessuno ha comunicato quando arriverà la riapertura. Viene a mancare un servizio che tra l’altro, oltre al supermercato, comprende le attività del centro commerciale tra cui l’ufficio postale e la farmacia comunale, diverse altre attività commerciali, uno sportello bancomat. C’è un tema che riguarda servizi importanti ai cittadini e c’è anche il tema che riguarda questa attività e chi ci lavora. È il caso quindi di avere chiarezza sui tempi e sulla situazione dei lavoratori di queste attività".

In attesa di date certe intanto proseguono i servizi attivati da Esselunga per alleviare i disagi ai clienti durante il periodo di forzata chiusura come la navetta gratuita dalla piazza del Centro Commerciale di via Gramsci al Superstore di via di Novoli a Firenze tutti i giorni dalle 8,30 alle 19,30, l’abbonamento gratuito per la consegna a casa della spesa online con importi di almeno 110 euro e il Clicca e Vai Locker collocato all’ingresso del centro commerciale, per ritirare la spesa online in autonomia senza costi aggiuntivi.