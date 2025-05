Centri estivi. Sport e creatività. Tutte le proposte

Anche per l’estate 2025 un’ampia offerta di centri estivi distribuiti su tutto il territorio comunale, comprese le frazioni. Le iniziative, promosse da associazioni, società sportive ed enti del terzo settore, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, sono rivolte a bambini e ragazzi di diverse fasce d’età e offrono attività educative, ricreative e sportive durante il periodo di chiusura delle scuole.

L’elenco delle offerte prevede: Giuntini Società Cooperativa Sociale per il ’Giuntini Summer Camp’ alla Scuola Giuntini (contatti: [email protected]); Rari Nantes Florentia Asd per il centro estivo sportivo alla piscina comunale (iscrizioni alla segreteria dell’impianto al chiuso della piscina comunale); Cooperativa Sociale Istituto S. Gregorio per ’Emozioni e Creatività’ alla scuola dell’Infanzia Sacro Cuore in via Aretina 97 alle Sieci (contatti: [email protected].

E poi ancora: Asd Pontassieve Calcio per il ’Ponte Camp 2025 Pro’ allo stadio comunale in via Lisbona 2 (contatti: [email protected] o via telefono al 328 8728306; Fenice Danza Asd per il Fenice Summer Camp al Circolo La Torretta a Molino del Piano (contatti: 338 3774418, email: [email protected]; Uisp Firenze Aps per Multisport–centri estivi inclusivi Sieci al Circolo Primo Maggio e alla Polisportiva Sieci (recapiti: www.uisp.it/firenze/centriestivi o 055 6583509/10); parrocchia di San Martino alle Sieci per ’Verde Estate 2025’ alla Parrocchia di Molino del Piano (contatti: Don Etienne: 320 3140906); Asd Polisportiva E. Curiel per i centri estivi sportivi 2025 in viale A. Diaz 52/A a Pontassieve (contatti: telefono 055 2029874 da lunedì al giovedì dalle 16 alle 19).

Leonardo Bartoletti