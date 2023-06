Centri estivi con lo sconto per i più piccoli

Sconto per le tariffe dei centri estivi del Comune di San Casciano. La giunta Ciappi ha scelto di utilizzare le risorse ministeriali ottenute sui centri estivi convenzionati per ridurre le quote di partecipazione a favore delle famiglie. Così sarà applicata un’agevolazione del 20% per i bimbi della scuola dell’infanzia e del 15% per gli alunni della Primaria e delle scuole media. Lo sconto vale per gli iscritti ai centri estivi convenzionati con il Comune, ovvero il Summer Camp al Parco della Botte e la Casa di Marzapane della scuola dell’infanzia del Bargino. Sarà garantito anche il servizio di trasporto che è gratuito per i centri estivi convenzionati. Il calendario dei centri estivi si chiama "Le Rondini" e da lunedì inizieranno le attività ludiche, sportive e creative rivolte a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni e ragazze e ragazzi dai 7 ai 14 anni.

"Invito le famiglie a cogliere le tante opportunità proposte dal Comune e quelle patrocinate dall’amministrazione comunale per far vivere ai più piccoli un’estate all’insegna del gioco e del divertimento", spiega l’assessore Elisabetta Masti (foto). Sono tante le offerte sportive che miscelano divertimento, gioco e apprendimento, frutto del lavoro organizzato dalle associazioni presenti sul territorio finalizzato alla formazione giovanile. Tutti i centri estivi sono disponibili in rete: www.sancascianovp.net.

An.Set.