Centri Estivi ancora aperti a Pontassieve, Un'offerta Ampia per Ragazzi di Età Diverse

Centri estivi ancora aperti a Pontassieve per gli ultimi indecisi. Un’offerta ampia rivolta ai ragazzi di fasce di età diverse per praticare sport, divertirsi, fare attività, nel periodo in cui le scuole sono chiuse. L’elenco delle proposte di associazioni e società con i contatti, prevede i centri estivi Multi Sport a Sieci (0556583501, [email protected]), i centri estivi Curiel a Pontassieve (3282728140, [email protected]), i centri estivi Pulcino ballerino a Pontassieve (0550541209, 3475786175, [email protected]), i centri estivi Ponte Camp Ponte Soccer Camp 23 ASD Pontassieve (3293488682, [email protected]), Rari Nantes Florentia (0558314595, [email protected]), ed i centri estivi della Scuola Giuntini (0558368278). Tutti i programmi - ciascuno con le proprie date di svolgimento da richiedere poi contatti degli organizzatori - coprono il periodo che va fino al prossimo mese di settembre, in concomitanza con la riapertura delle scuole.

L.B.