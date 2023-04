Cena di residenti e commercianti contro il degrado all’arco di S.Pierino "Un quartiere riqualificato è sicuro"

Un centinaio di persone tra residenti e commercianti ha partecipato alla cena di quartiere organizzata sotto l’arco di San Pierino dall’omonima associazione. L’iniziativa, giunta al terzo anno, serve a mettere nero su bianco le priorità del rione e un modo simbolico per protestare contro il degrado. Il ricavato servirà ad acquistare addobbi floreali per le finestre dei residenti e le porte a vetro dei commercianti che serviranno ad abbellire l’arco di San Pierino. "Crediamo che il decoro sia un’arma per tenere via i brutti giri. Un quartiere riqualificato è un quartiere più vivibile e più sicuro" sottolinea Eby Mozafari, titolare di Eby’s e portavoce del gruppo. La serata è stata anche l’occasione per buttare giù la lista delle cose da fare: ripristinare le strisce pedonali sbiadite con via dell’Oriuolo, via Sant’Egidio e borgo Pinti, ridare vita allo spartitraffico usato per abbandonare i rifiuti con delle fioriere e lavorare per migliorare la sicurezza.

ross.c.