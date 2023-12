Cena di gala e beneficenza. Francini ospite

Una serata di beneficenza per i bambini affetti da patologie oncologiche in Camerun e per gli alluvionati di Campi. E’ la cena di gala ‘Crescere senza confini’ organizzata da Fondazione Cure2Children per il 19 dicembre (dalle 19.30) all’Hotel 500 a Campi. Ospite d’onore sarà l’attrice e scrittrice Chiara Francini. "Sarà un momento per scambiarsi gli auguri di Natale - dicono dalla Fondazione - e allo stesso tempo fare un gesto di solidarietà". Si può prenotare on line al link https:eventi.cure2children.it